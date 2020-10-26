Казань, , 15:39 — REGNUM Порядка 3,5 тыс. коек для оказания помощи пациентам с респираторными инфекциями и с коронавирусом развернули в больницах Татарии. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Еще 1 200 резервных коек можно оперативно развернуть по мере необходимости для пациентов с коронавирусом. Эти места могут появиться при изменении коечного фонда больниц или его функционала, добавил спикер.

ИА REGNUM напоминает, со 2 ноября около 14 тыс. учащихся Казани смогут во время предстоящих осенних каникул отдохнуть в пришкольных лагерях. 157 учебных заведений откроют свои двери с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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