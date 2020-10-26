Сеул, , 15:50 — REGNUM 26 октября в Южной Корее 63 отказника от военной службы по соображениям совести приступили к альтернативной службе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Военного управления трудовых ресурсов (MMA) страны.

По их словам, в течение трех последующих недель новобранцы пройдут общевойсковую подготовку, после чего будут направлены на работу в места содержания под стражей в окрестностях города Тэджон и Мокпхо.

Напомним, что в декабре 2019 года Национальное собрание Южной Кореи (парламент) принял закон, дающим возможность лицам, отказывающимся брать в руки оружие по религиозным или другим соображениям, пройти альтернативную службу продолжительностью 36 месяцев в исправительных учреждениях.

Известно, что проходящие альтернативную имеют те же права, что и военнослужащие: им выплачивается ежемесячная заработная плата и предоставляются отпуска.