Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Люди до сих пор не имеют достоверного источника информации про коронавирус, считает доцент департамента психологии Уральского федерального университета (вуз-участник проекта «5−100») Рустам Муслумов. Об этом он сегодня, 26 октября заявил ИА REGNUM, комментируя данные о том, что население РФ показывает низкий уровень информированности о коронавирсуе и верит, что его можно вылечить алкоголем.

«Нет человека, который бы пользовался доверием в этой сфере. У нас открывают курорты и на каждом углу говорят, что мы победили коронавирус, а оказывается, у нас нет оборудования, и даже врачи не могут сделать тест. Такие противоречия сбивают с толку и создают напряжённость», — отметил психолог.

Он обратил внимание на тонкий психологический аспект — «мы верим в то, во что нам удобно верить». «Верить в то, что ходить в маске и перчатках, не пойти на вечеринку и так не заболеть самому и не заразить своих близких не очень удобно. Гораздо проще верить, что алкоголь защитит», — добавил Муслумов.