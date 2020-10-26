Пенза, , 10:20 — REGNUM Осенние школьные каникулы для учеников в Пензенской области продлятся две недели. Соответствующее решение принял губернатор Иван Белозерцев на совещании с врио министра образования региона Александром Воронковым.

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Предстоящие каникулы начнутся 31 октября и продолжатся в области до 14 ноября. Такая мера позволит сократить число заболевших не только среди детей, но и среди взрослых — педагогов, родителей, дедушек и бабушек учащихся, отметил губернатор.

По состоянию на 24 октября, на самоизоляцию отправили 90 классов или 1,3% от общего количества. 173 школьника являются носителями коронавируса. Полностью закрытыми на карантин остаются три школы и один детский сад в районах области. Вышли с карантина школы в Пензе, Заречном и Пензенском районе, добавил Воронков.

В учебных заведениях необходимо строже контролировать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для минимизации случаев заболевания не только коронавирусом, но и ОРВИ, поручил Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратове продлили осенние каникулы в образовательных учреждениях до 7 ноября. Согласно календарному плану, на отдых школьники отправились с 26 октября.

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