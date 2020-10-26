Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Парк «Зелёная роща» откроется в Екатеринбурге в начале ноября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации местным СМИ.

Как передаёт портал Justmedia, работы в парке проходили до 23 октября, однако до сих пор профильная комиссия не приняла объект. Чиновники намерены посетить парк в ближайшие дни.

«Открытие парка предварительно запланировано на следующую неделю», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Александр Высокинский заявлял, что «Зелёную рощу» полностью сдадут к концу ноября 2020 года.

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