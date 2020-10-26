Бишкек, , 13:40 — REGNUM В настоящее время в Киргизии насчитывается 3 329 религиозных объединений, организаций и учебных заведений, что на 66% больше, чем было в 2005 году. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Большинство из них — это мечети, которых в стране сейчас насчитывается 2 688. Также в Киргизии действуют 12 исламских вузов и 131 медресе.

Помимо этого, в республике есть 186 христианских общин, из которых 47 православных, 60 баптистских и 79 пятидесятнических.

Также в Киргизии существуют несколько иудаистских, буддистских и бахаистских организаций.

Наибольшее количество религиозных объединений насчитывается в Ошской области — 977, в Джалал-Абадской области — 660, в Чуйской области — 496 и в Баткенской области — 407.

Затем следуют столица Киргизии, в которой зарегистрировано 219 религиозных организации, Иссык-Кульская область — 179, Таласская область — 167 и Нарынская область — 126.

Замыкает список «южная столица» республики, город Ош, в котором насчитывается только 98 религиозных учреждений.