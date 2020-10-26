Минск, , 13:16 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 25 октября в разных населенных пунктах республики, 523 человека. Об этом 26 октября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 523 человека», — говорится в сообщении и уточняется, что 160 человек из данного числа задержаны в Минске.

Помимо этого, добавляется, что 352 человека в данный момент находятся в местах содержания до рассмотрения дел об административных нарушениях в судебном порядке.

Также указывается, что всего 25 октября в Белоруссии было зафиксировано 19 протестных акций.

Кроме этого уточняется, что в Минске разрозненные группы граждан образовали колонну и вышли на проезжую часть, заблокировав движение транспорта, однако после предупреждения о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях большая их часть направилась в сторону парка Победы. Другая часть из них пошла к Центральному РУВД Минска, в ходе движения бросая камни в служебный автотранспорт ОВД и в здание Центрального РУВД.

«Для пресечения противоправных действий и предотвращения нападения на милиционеров применялись специальные средства, задерживались наиболее агрессивные участники беспорядков», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская сторона по-прежнему воздерживается от вмешательства во внутренние дела Белоруссии.