Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался депутат донского парламента, главный врач городской больницы № 20 Юрий Дронов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Ростовской области 26 октября.

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«Вся трудовая биография Юрия Ивановича связана с донской медициной. Он прошёл путь от врача интерна кардиологического отделения БСМП № 2 Ростова-на-Дону до главного врача Ростовской городской больницы № 20, которой руководил последние 11 лет», — уточнили в донском парламенте.

Юрию Дронову было присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». В донском парламенте главврач горбольницы № 20 работал заместителем председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству, а также входил в состав комитета по делам военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

ИА REGNUM напоминает, что в реанимацию Юрий Дронов попал в начале октября.

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