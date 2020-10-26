Москва, , 12:02 — REGNUM Преподаватели и студенты российских вузов имеют право на отказ от вакцинации от гриппа, и вузы не вправе требовать соответствующего шага от данных категорий граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

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«В рекомендациях Роспотребнадзора студенты и преподаватели отнесены к группе риска, поэтому им рекомендовано пройти вакцинацию от гриппа. Вакцинация является медицинским вмешательством, поэтому к ней применяются положения федерального закона <…> «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В этой связи для ее проведения требуется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А в случае нежелания такого вмешательства пациент имеет право на отказ от него», — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили о статье 5 федерального закона № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которой человек имеет право отказаться от вакцины: «При этом ФЗ № 157 такое право предоставляет всем лицам, которые подлежат вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок. Это касается и профессиональных групп риска. Таким образом, лицам, в том числе работникам, которые относятся к профессиональным группам риска <…>, не может быть принудительно навязано проведение профилактической прививки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Московский государственный строительный университет поручил отстранять от работы преподавателей, не прошедших вакцинацию от гриппа без уважительной причины.

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