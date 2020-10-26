Казань, , 09:32 — REGNUM В Татарию поступила очередная партия вакцины против гриппа в количестве 337 490 доз. Препарат «Совигрипп» предназначен для иммунизации взрослого населения, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

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С 26 октября все желающие смогут обратиться в поликлиники с просьбой сделать прививку. Вакцинацию пока прошли 700 тыс. жителей региона. Заключительная третья партия вакцины против гриппа поступит в Татарию к концу октября.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце сентября в Татарию поступила тестовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Первыми на очереди за прививкой были медики и учителя, которые приняли участие в вакцинации на добровольной основе.

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