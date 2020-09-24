Казань, , 18:09 — REGNUM В Татарию поступила тестовая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает республиканский минздрав.

Вакцина от COVID-19 Minzdrav.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы — все новости»

Первая партия доз против новой коронавирусной инфекции позволила проверить логистику, условия хранения и транспортировки. Полноценная поставка вакцин позволит начать прививочную кампанию с лиц из группы риска.

Пробные партии вакцины от COVID-19 поступили во все регионы. Первыми на очереди за прививкой будут медики и учителя, которые примут участие в вакцинации на добровольной основе.

ИА REGNUM напоминает, в России уже начато промышленное производство вакцины от коронавируса. Вакцинацию в стране прошли уже более тысячи пациентов. При этом поставки с предприятий в промышленных масштабах могут начаться уже в октябре 2020 года.

Читайте также: Названы сроки начала поставок вакцины от коронавируса с промпредприятий