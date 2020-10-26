Лондон, , 09:30 — REGNUM Согласно новому отчету лондонского Института еврейских политических исследований (JPR), еврейское население Европы сократилось почти на 60% за последние 50 лет. Это в основном объясняется тем, что многие евреи переехали из Восточной Европы после распада Советского Союза. Об этом сообщила одна из старейших шведских газет Dagens Nyheter.

Исследователи из JPR составили карту, чтобы продемонстрировать, как демографические тенденции повлияли на размер и структуру еврейского населения в Европе. В отчете «Евреи в Европе на рубеже тысячелетий: тенденции и оценки численности населения» аналитики отмечают, что доля евреев, живущих в Европе, резко сократилась.

В 1880 году 88% еврейского населения всего мира проживало в Европе. После Второй мировой войны, когда миллионы евреев были убиты в нацистских лагерях смерти, эта доля упала до 35%. Сегодня в Европе проживает только 9%, что соответствует половине процента от общей численности населения континента.

В отчете определены три основные причины снижения численности еврейского населения в Европе после Второй мировой войны: создание Государства Израиль, победа над политикой колониализма в Африке и Азии и падение Советского Союза.

Наибольший след в статистике оставили прежде всего миграционные потоки из Восточной Европы. В прошлом большая часть еврейского населения Европы проживала в Советском Союзе, что затрудняло эмиграцию с его закрытыми границами. Однако, когда пала коммуно-советская власть, все изменилось.