Пенза, , 09:15 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 26 октября подтверждены уже 170 летальных исходов от последствий заражений коронавирусом. За минувшие сутки погибли еще две женщины. Об этом сообщает руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Первая погибшая — 52-летняя женщина. Пациентка страдала несколькими сопутствующими заболеваниями: сахарный диабет 2 типа, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, артериальная гипертензия, ожирение 2 степени.

Вторая — 65-летняя женщина. Ее лечение осложняли атеросклероз аорты, коронарных, церебральных артерий, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз.

Причина смерти в обоих случаях — коронавирусная инфекция, осложнение — двусторонняя субтотальная пневмония.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, коечный фонд больниц и количество работающих медиков в кол-центрах намерены увеличить в Пензенской области. Соответствующее поручение дал 23 октября губернатор Иван Белозерцев на встрече с главой министерства здравоохранения области Александром Никишиным.

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