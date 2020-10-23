Пенза, , 13:10 — REGNUM Коечный фонд больниц и количество работающих медиков в кол-центрах намерены увеличить в Пензенской области. Соответствующее поручение дал 23 октября губернатор Иван Белозерцев на встрече с главой министерства здравоохранения области Александром Никишиным.

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В столице региона и в городе Заречном количество госпитализированных больше, чем в других районах области. Как вариант, для увеличения коечного фонда можно оборудовать корпус поликлиники шестой городской больницы на улице Гагарина. Кроме этого, свободные койки есть и в районах области, отметил министр. 139 бригад «скорой помощи» работают на выездах. Ежедневное количество госпитализированных и вызовов неотложек в течение недели остается практически неизменным, добавил Никишин.

Губернатор подчеркнул, что подпишет в ближайшее время постановление о выделении средств на организацию еще 500 коек. В осенний период заболеваемость гриппом и ОРВИ ежегодно увеличивается, поэтому нужно подготовиться к любой ситуации, резюмировал Белозерцев.

На сегодняшний день в региональных учреждениях здравоохранения развернуто 2 644 койко-места.

Помимо коечного фонда глава области распорядился увеличить число медицинских работников кол-центров по вызову врача на дом и количества телефонных точек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области жители пожаловались губернатору во время прямой линии, 20 октября, на долгое ожидание ответа оператора колл-центра во время вызова врача на дом. Порой приходится ждать соединения 40 минут. Белозерцев заявил, что принято решение о задействовании еще 25 операторов колл-центра. 12 из них приступили к работе 19 октября, еще 13 человек — 20 октября.