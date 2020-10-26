Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области вновь продлены ограничения для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

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Согласно документу, руководителям организаций в Саратовской области, деятельность которых не приостановлена, рекомендовали продлить режим самоизоляции до 9 ноября работникам старше 65 лет, имеющих хронические заболевания. Главам предприятий также необходимо предусмотреть соблюдение масочного и дистанционного режима всеми работниками, введение посменной работы, по возможности, с нахождением на рабочем месте в дистанционном формате контингента из группы риска и сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает деятельности предприятия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области возросло количество классов, отправленных на карантин по COVID-19. На дистанционном обучении с 23 октября находились уже 45 классов. Коронавирус подтвержден у 30 школьников и 16 педагогов.

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