Москва, , 08:24 — REGNUM С 26 октября Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по качеству, безопасности и срокам годности плодоовощной продукции, сообщается на сайте ведомства.

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Специалисты бесплатно проконсультируют всех желающих по вопросам правильного выбора овощей и фруктов в российских магазинах.

Если покупатель обнаружит некачественную продукцию в магазине, он может направить обращение в Роспотребнадзор. Работа горячей линии продлится до 9 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России выросло количество плодоовощной продукции, поставляемой из-за рубежа, которая не соответствует гигиеническим нормативам.

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