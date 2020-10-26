Москва, , 08:15 — REGNUM Жители России могут проверить сами себя на заражение коронавирусом несколькими способами: мазок ПЦР и тесты, которые определяют два разных вида антител. Об этом сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

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"Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», — цитирует его Sputnik.

Он также добавил, что тест ПЦР следует делать в первые две недели болезни, после чего необходимо проверять организм на антитела. Антитела начинают формироваться на 7−10-й день болезни, уточнил он.

По взятому мазку можно определить наличие вирусной инфекции, очаги начала размножения, антигенный состав коронавируса, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, всего в России выявлено 1 513 877 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 26 050 человек, выздоровели — 1 138 522. Всего было проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус.

Напомним, 25 октября вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев сделал заявление, согласно которому ситуация с распространением COVID-19 в РФ может стабилизироваться к лету 2021 года.

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