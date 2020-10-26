Магадан, Магаданская область, , 04:45 — REGNUM В Магаданской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась, а кадровые возможности здравоохранения исчерпаны. Участилось количество летальных исходов, заявили в минздраве региона.

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На Колыме осложнилась ситуация из-за большого количества выявленных случаев заражения жителей, у которых болезнь протекает в средней и тяжёлой форме.

За минувшие сутки на Колыме выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. На 26 октября в регионе зарегистрировано 2999 носителей SARS-CoV-2, умерли 37 пациентов.

«Силы магаданского здравоохранения исчерпаны. Мы приглашаем специалистов из других территорий для оказания помощи самым тяжёлым пациентам. Уже работает шесть приезжих специалистов.

Идут переговоры по привлечению анестезиологов, медсестер, медбратьев», — цитирует «Весьма» министра здравоохранения Колымы Елену Кузьменко.

Что касается большой смертности зараженных коронавирусом, то, по словам министра, смерти делятся на две части.

«Первая — острый респираторный дистресс-синдром, при котором поражаются лёгкие. Если человек пожилой, то зачастую у него не хватает резервов.

Вторая волна смертей возникает тогда, когда новая коронавирусная инфекция уже побеждена. Пациенты начинают погибать от тяжёлых коронарных осложнений: острая коронарная смерть, нарушение ритма и т.д.

Этим и опасна коронавирусная инфекция — она запускает такие механизмы в организме человека, которые приводят к сгущению крови, к образованию тромбов. Именно эти тромботические поражения являются причиной отсроченных смертей от коронавирусной инфекции», — пояснила Елена Кузьменко.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что ближайшие несколько месяцев пандемии будут очень трудными, вызвало споры среди интернет-пользователей.