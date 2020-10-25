Москва, , 20:45 — REGNUM Новое несанкционированное протестное шествие, начавшееся на улицах Минска, вызвало появление множества комментариев со стороны интернет-сообщества. Пользователи выразили своё мнение 25 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

«Власть — это административный и финансовый наркотик, дающий безопасность и неприкосновенность. Последствия отказа или отречения от власти опасны и непредсказуемы для ее обладателя. В Белоруссии развернулась борьба за власть, страна и народ никому не нужны, ни президенту, ни оппозиции. А ведь такая борьба может закончится разрушением государства и новыми страданиями народа, который уже их столько перенес», — считает Александр А.

Часть пользователей решила обратиться к протестующим с призывом разойтись по домам. По их мнению, лидер белорусской оппозиции — экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская не является субъектом политики, а находится под управлением западной элиты. Они привели в пример печальный опыт соседней Украины.

«Белорусы остановитесь! Не идите на поводу этой дамы! Она спрячется за спины хозяев, которые её послали, чтобы она взбаламутила вас! Вспомните Украину», — призывает Элен.

Другие выразили поддержку действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который, как считают они, сделал республику процветающей.

«Какой бы ни был Лукашенко, но он создал уникальную здоровую экономику, основанную на развитии производства, поднял сельское хозяйство с сохранением всех природных ресурсов страны, где чистый воздух, чистая вода, где кругом зелень», — написала Елена.

Отдельные комментаторы не смогли найти выход из той политической ситуации, которая сложилась в Белоруссии. По их мнению, протестующие и власть в республике слишком сильно возненавидели друг друга и мирного разрешения конфликта, скорее всего, уже не случится.

«Не знаю, что должно произойти, чтобы белорусы перестали выходить на улицы и требовать справедливости при выборах, планов от власти по развитию страны, наказания для ответственных силовиков за побои своих родственников, друзей, знакомых, коллег. Население страны меньше чем в Москве. Там через 3 рукопожатия каждые 2 человека друг друга знают», — пишет vdm k.

Напомним, 25 октября на улицах Минска началась несанкционированная акция протеста, связанная с неудовлетворением части белорусского народа результатами выборов президента 9 августа 2020 года.