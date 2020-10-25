Екатеринбург, 25 октября 2020, 19:38 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники Росздравнадзора проверят работу службы скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее поручение дал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Других сведений в официальном сообщении нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре скорая помощь города столкнулась с пиковой нагрузкой. Об этом заявлял журналистам главный врач службы Игорь Пушкарёв.
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