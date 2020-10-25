Рим, , 13:27 — REGNUM Протестная акция по поводу введения комендантского часа в связи с эпидемиологической ситуацией прошла 24 октября вечером в Риме. Об этом 25 октября сообщает RT.

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Уточняется, что участники акции начали столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, обстреляв последних петардами и произведя поджоги мусорных контейнеров.

Также отмечается, что среди полицейских в результате этого есть пострадавшие и что среди манифестантов были произведены задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Италии было выявлено свыше 19,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией и потому их общее число в стране достигло 504 509.