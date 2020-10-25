Москва, , 10:41 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 16 710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 513 877.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 229 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 26 050.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 138 522 человека вылечились от нового заболевания, 7704 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 16 521 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

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