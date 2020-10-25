Женева, Швейцария, , 09:16 — REGNUM По состоянию на 24 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом — 465 322. Это следует из данных на сайте ВОЗ от 25 октября.

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При этом ранее наибольшее число заразившихся SARS-CoV-2 за сутки было выявлено 23 октября, когда оно составило 445 419.

Также уточняется, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом, по данным ВОЗ, превысило 42 млн.

Кроме того, за сутки, по состоянию на 24 октября от COVID-19 скончались 6572 и потому суммарное количество летальных исходов от нового заболевания превысило 1,14 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, по состоянию на утро 25 октября в мире было выявлено в общей сложности 42 613 522 новых случая заражения коронавирусом.