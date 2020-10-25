Москва, , 08:51 — REGNUM Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России может пойти на спад к концу 2020 года, сообщил 25 октября бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») агентству ТАСС.

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Онищенко заявил, что для снижения уровня заболеваемости требуется соблюдение ряда условий. Тремя основными мерами профилактики бывший главный санитарный врач России назвал соблюдение санитарных предписаний, максимально возможный перевод на удалённую работу и масштабированное производство вакцины. Депутат подчеркнул, что при выполнении этих условий добиться снижения уровня заболеваемости можно к концу текущего или началу следующего года.

«Но если мы выполним эти три этапа, о которых я сказал, то мы можем и раньше купировать эту вспышку», — подытожил Онищенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Виктор Зуев заявил, что эпидемиологическая ситуация в России может стабилизироваться к лету 2021 года.

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