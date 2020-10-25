Москва, , 08:19 — REGNUM Лишить Александра Мясникова медицинского диплома и запретить ему выступать в эфире радио и телеканалов призвал лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

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Ранее врач и телеведущийАлександр Мясников в своём Telegram-канале прокомментировал предложения по ограничению туристических поездок для граждан России. Он отметил, что в некоторых странах, включая, Турцию и Мальдивы, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией ниже, чем в России. Врач добавил, решение об ограничении туристических поездок должно приниматься на основании статистики об уровне заболеваемости среди вернувшихся с отдыха туристов.

Лидер ЛДПР резко не согласился с этим заявлением. Он объяснил, что на отдыхе туристы проводят много времени в людных местах, включая заведения общественного питания и дискотеки. Также сами путешествия авиатранспортом проходят в условиях большой скученности.

«Я бы на месте Мурашко — министра здравоохранения — отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать… Как врач может такое заявлять?», — подчеркнул Жириновский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал граждан России отказаться от некачественных одноразовых защитных масок.