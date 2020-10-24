Женева, Швейцария, , 22:44 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения новым SARS-CoV-2 в мире превысило 42 млн, зарегистрировано более 1,14 млн летальных исхода. Об этом 24 октября сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 465 322 новых случая инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 6 572 человека.

Отмечается, что число выявленных случаев заражения в мире обновляет суточные максимумы на протяжении трех последних дней.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в ВОЗ сообщили, что за последние сутки в мире было выявлено 445 419 новых инфицированных коронавирусом.

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