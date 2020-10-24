Москва, , 17:03 — REGNUM Ситуация с SARS-CoV-2 на территории Российской Федерации стабилизируется не ранее чем через месяц. Об этом 24 октября заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью РИА Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

«По России минимум через месяц стабилизация процесса (по SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM)», — сказал Тимаков.

По его словам, уже после нового года на территории страны, вероятно, можно будет ожидать снижение уровня заболеваемости COVID-19.

При этом Тимаков добавил, что стабилизация ситуации с SARS-CoV-2 в столице РФ ожидается уже через одну-две недели.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 16 521 случай заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В РФ число выявленных за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 16521