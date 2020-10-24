Бишкек, , 10:20 — REGNUM 556 новых случаевинфицирования коронавирусом было зарегистрировано за сутки в Киргизии, сообщает 24 октября пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.

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За весь период эпидемии в республике зарегистрировали 55 144 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Впериод эпидемии встране выздоровели 47 337 человек (287 за сутки), умерли 1130 человек (четыре человека за сутки).

3300 пациентов в данный момент лечатся в условиях стационаров медицинскихучреждений, 2871 человек лечится амбулаторно.

В минувшие сутки по данным штаба по борьбе с COVID-19 коронавирусом заразились три медицинских работника. Еще три медицинских работника выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, десять завершили соблюдение режима самоизоляции.

За весь период эпидемии в Киргизии зарегистрировано 3569 случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников. 3251 медработника выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений.

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