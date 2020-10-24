Киев, , 09:31 — REGNUM На Украине суточный прирост выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 составил 7014 новых случаев. Об этом свидетельствую данные специализированного ресурса СНБО Украины, обновленные 24 октября.

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На текущий момент в стране лабораторно подтвердили 337 410 случаев инфицирования коронавирусом.

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125 летальных исхода было зарегистрировано в минувшие сутки. Всего на Украине от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6289 человек.

2177 выздоровевших было зарегистрировано в минувшие сутки. Всего в стране побороли инфекцию 139 755 человек.

Напомним, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 7517 новых случаев инфицирования коронавирусом.