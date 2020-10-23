Киев, 23 октября 2020, 13:45 — REGNUM Мать лидера украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Людмила Телегина заболела коронавирусной пневмонией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.
Отметим, что женщине на данный момент 83 года.
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Напомним, ранее Юлия Тимошенко поборола COVID-19. Болезнь протекала довольно тяжело.
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