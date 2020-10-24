Веллингтон, , 05:43 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 11 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Сообщается, что все 11 зараженных были выявлены в изоляторах, где находились прибывшие на территорию страны в течение двухнедельного карантина. Новых случаев заражения внутри страны не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 74 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1578 случаев инфицирования SARS-CoV-2.