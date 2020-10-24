Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Nintendo объявила, что снижает цены на контроллеры Joy-Con портативной консоли Switch. Об этом 23 октября сообщила Twitter-страница Nintendo of America.

В США контроллеры будут стоить $39,99. Магазины начнут продавать их по такой цене с 9 ноября 2020 года.

Издание Game Rant отметило: некоторые могут решить, что этот шаг компании связан с серией судебных исков, поданных из-за проблем Joy-Cons, однако, по мнению автора статьи, это не так. Он обратил внимание, что более двух недель назад Nintendo объявила о подобном снижении цен в Японии и, скорее всего, в других регионах мира цены на них тоже будут снижены.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1319639721916628992

Ранее ИА REGNUM сообщило: аналитик Тоан Чаниз компании 10 West Advisors предположил, что в случае консоли Switch Nintendo может начать использовать ту же модель, которую Apple использует с iPhone. По его мнению, производитель может впоследствии применить практику обновления консоли, а не практику выпуска новых систем.

Читайте ранее в этом сюжете: Аналитики: Nintendo может начать обновлять консоль Switch по модели iPhone