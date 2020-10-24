Богота, , 01:47 — REGNUM Вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес получила положительный результат теста на выявление коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщила на своей странице в Twitter.

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«Вчера у меня взяли анализ на COVID-19 в связи с тем, что я собиралась поехать на саммит губернаторов в городе Манисалес. Я сообщаю колумбийцам, что результат теста оказался положительным. Слава богу, я в добром здравии и нахожусь на самоизоляции», — заявила она.

В пресс-службе вице-президента Колумбии добавили, что в настоящее время выясняют, где могла заразиться инфекцией политик.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 октября в Колумбии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 990 тысяч. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 29 636 человек.

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