Париж, , 23:55 — REGNUM Вечерний намаз в Парижской соборной мечети был посвящен учителю истории Самуэлю Пати, зверски убитому исламским экстремистом в коммуне Конфлан-Сент-Оноре. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает France Info.

Имам Парижской соборной мечети Халед Ларби посвятил вечернюю молитву памяти Самуэля Пати, а также сказал несколько слов о сыне последнего, теперь сироте. «Что же мы скажем пятилетнему мальчику, если завтра он подойдет к нам и спросит: почему вы убили моего отца?» — задался вопросом имам.

Как передавалоИА REGNUM, 16 октября 18-летний исламист Абдулах Анзоров убил и обезглавил Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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