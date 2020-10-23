Токио, , 22:48 — REGNUM На коробке PlayStation 5 будет размещена информация о том, как геймеры смогут перенести данные с PlayStation 4 на новую консоль. Фотографии упаковки в сеть 23 октября выложил журналист портала Polygon Самит Сакар.

В своей публикации он сообщил, что в офисе издания появился «новый друг», и выложил снимки новой упакованной консоли. «Одна интересная вещь о коробке PS5: инструкции по передаче данных с PS4 напечатаны прямо на дне», — написал Сакар.

https://twitter.com/SamitSarkar/status/1319640372893655040

Напомним, в США продажи PlayStation 5 начнутся 12 ноября 2020 года. Ранее Sony сообщила, что что владельцы PlayStation 5 будут иметь доступ к таким потоковым сервисам, как Netflix, Apple TV, Disney Plus, Spotify, Twitch, YouTube и другим.

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