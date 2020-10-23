Анкара, , 20:59 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 2165 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 74 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 23 октября министерство здравоохранения страны.

Текстильная фабрика в Измире, Турция International Labour Organization ILO

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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в стране достигло 357 693 человек, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 9658.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились более 311 тысяч пациентов, в том числе 1493 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 2102 выявленных случаях заражения и 71 скончавшемся пациенте с коронавирусом за сутки.

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