Волгоград, , 15:17 — REGNUM Масштабная проверка исполнения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности в деятельности автогазозаправочных станций завершилась в Волгоградской области. Прокуроры выявили более 450 нарушений, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

К проверке были привлечены специалисты Нижне-Волжского управления Ростехнадзора и регионального управления МЧС. Среди нарушений чаще всего отмечается отсутствие плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, отсутствие аттестации ответственных лиц на знание специальных требований промышленной безопасности, на многих АГЗС с сотрудниками не проводят периодические учебно-тренировочные занятия. После проверки на деятельность одной из заправок наложено постановление о приостановлении деятельности до полного устранения недостатков. В целом, было выявлено более 450 нарушений, по которым: внесено 94 представления, возбуждено порядка 70 административных дел, свыше 50 материалов направлено в органы административной юрисдикции для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности и иного законодательства, в суд предъявлено два исковых заявления.

Основанием для внеплановой проверки послужил взрыв на АГЗС в Тракторозаводском районе Волгограда в августе 2020 года. Погиб один человек — в реанимации скончался спасатель.