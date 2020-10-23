Москва, , 15:04 — REGNUM В Москве Таганско-Краснопресненской линии метро требуется разгрузка, заявил 23 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы осмотрел ход строительства станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро.

«Станция «Текстильщики», которая находится уже в приличной степени готовности и является одним из самых ключевых транспортных узлов Москвы, которая обеспечивает переход не только с железнодорожной станции. Это МЦД-2, это Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, которой требуется разгрузка», — цитирует слова Собянина агентство «Москва.

Он также отметил автотранспортную инфраструктуру в этом районе и заявил, что возле «Текстильщиков» появится мощный транспортный узел, который даст эффект для целого ряда районов столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца года в столице откроют еще четыре станции Московских центральных диаметров (МЦД). Всего в 2020-м в Москве построят и реконструируют 15 станций, каждая из которых станет, по сути, мини-вокзалом.

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