Белгород, 23 октября 2020, 14:32 — REGNUM Более 16,5 тысячи человек стали студентами вузов в Белгородской области по итогам приёмной кампании 2020 года. На бюджетную основу принято 30% от всех поступивших, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе правительства региона.
Итоги приёмной кампании 2020 года обсуждали накануне в БГТУ им. В.Г. Шухова на Совете ректоров вузов Белгородской области. Студентами стали свыше 16,5 тысячи человек, из которых более двух тысяч — иностранные граждане, их на 24% больше, чем в 2019 году.
В системе высшего образования региона действуют 13 вузов, в которых реализуется более 450 направлений подготовки и специальностей. По программам высшего образования обучается более 47 тысяч человек, а по программам среднего профессионального образования в вузах почти 12 тысяч.