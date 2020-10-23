Белгород, , 14:32 — REGNUM Более 16,5 тысячи человек стали студентами вузов в Белгородской области по итогам приёмной кампании 2020 года. На бюджетную основу принято 30% от всех поступивших, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе правительства региона.

Итоги приёмной кампании 2020 года обсуждали накануне в БГТУ им. В.Г. Шухова на Совете ректоров вузов Белгородской области. Студентами стали свыше 16,5 тысячи человек, из которых более двух тысяч — иностранные граждане, их на 24% больше, чем в 2019 году.

«На бюджетную основу принято 1 222 человека, что составляет 30% от общего количества поступивших. По договорам целевого обучения в этом году принято 318 человек — это на 65% больше чем в прошлом году. 250 человек из них приняты на программы социальной сферы. Важно, что это фактически уже трудоустроенные люди», — отметила начальник управления науки Белгородской области Екатерина Журавлева.

В системе высшего образования региона действуют 13 вузов, в которых реализуется более 450 направлений подготовки и специальностей. По программам высшего образования обучается более 47 тысяч человек, а по программам среднего профессионального образования в вузах почти 12 тысяч.