Стокгольм, , 14:53 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции выступили с инициативой изолировать зараженных коронавирусной инфекцией постояльцев домов престарелых, страдающих деменцией. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Главный юрисконсульт ведомства Битте Брастад считает, что люди с деменцией не понимают, что они заражают других пожилых людей, включенных в группу риска.

Напомним, что ранее в Швеции уже поступали сообщения о том, что некоторые сотрудники домов престарелых запирали инфицированных коронавирусом стариков в комнатах.

Однако согласно действующему шведскому законодательству, такая принудительная изоляция может проводиться только в учреждениях, подотчетных не муниципальным, а региональным властям, например, в больницах.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмены в Швеции просят не ограничивать работу ночных клубов

Читайте развитие сюжета: В ЕС назвали ситуацию с COVID-19 «второй волной»