Краснодар, , 14:01 — REGNUM Введение новых ограничительных мер на территории Краснодарского края из-за распространения коронавируса не прогнозируется. Об этом сообщили 23 октября в пресс-службе администрации края.

«Сегодня критерии оценки и прогноза введения каких-либо ограничительных мероприятий изменились. Хочется, чтобы было понимание, что если завтра будет 180 или 200 случаев, это не будет основанием для введения новых мер», — пояснила замруководителя управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Гречаная.

Руководитель территориального ведомства также подчеркнула, что существующие показатели заболеваемости, темпы распространения инфекции и планы по вакцинации «дают нам понимание того, что все идет под контролем».

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края COVID-19 подтвержден у 16 349 человека, 11 304 пациента выписано с выздоровлением, 373 человека умерло, в том числе пятеро включены в статистику за последние сутки. В тяжёлом состоянии находятся 32 пациента. Добавим, что со следующей недели 400 коек для ковид-пациентов развернут на базе краевого госпиталя для ветеранов войн.