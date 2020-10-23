Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё пять летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 22 и 21 октября 2020 года в области фиксировали по 10 случаев смерти в сутки. А 20 октября в регионе сообщали о смерти девяти человек от COVID-19.

Теперь в Свердловской области подтверждено 733 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. В России скончались уже 25 525 больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зарегистрировано 33 952 случая заражения коронавирусом с начала пандемии.