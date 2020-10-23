Москва, , 11:43 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории России на данный момент превысило 1% населения. Это 23 октября следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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По данным Росстата, на 1 января 2020 года в России насчитывалось 146 748 590 постоянных жителей. В то же время, на сегодняшний день в России было за сутки выявлено 17 340 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 1 480 464.

Таким образом, последняя цифра в настоящее время превысила 1% от суммарного числа населения жителей России.

При этом указывается, что в среднем по России коэффициент распространения коронавирусной инфекции за сутки снизился с 1,09 до 1,07. В то же время, сразу в десяти российских регионах с наибольшим количеством заразившихся данный коэффициент оказался ниже единицы. В Москве данный показатель составил 0,98, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 0,99, а в Московский области впервые с 18 октября — до 1.

Кроме того, в Иркутской области данный коэффициент составил 1,01, Санкт-Петербурге — 1,05, в Воронежской области — 1,07, в Ростовской области — 1,09, в Свердловской области — 1,11, а в Красноярском крае — 1,16. Наиболее высоким данный показатель является в Нижегородской области, где он вырос до 1,23.

Отметим, коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько инфицированный человек в среднем успевает заразить до момента своей изоляции.