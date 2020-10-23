Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 40 898 человек, сообщили в пятницу, 23 октября, в городском оперативном штабе. Новая рекордная цифра тестирования почти на семь тысяч больше, чем обследовано сутками ранее, и примерно на десять тысяч больше среднего объема суточного тестирования на прошлой неделе.

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На начало пандемиитестирование на коронавирус в Петербурге могло проводить только специализированное федеральное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора». Сегодня такие тесты проводят уже 46 лабораторий федерального, ведомственного, городского подчинения, а также частные аккредитованные лаборатории. Уровень охвата лабораторнымтестированием в Петербурге превышает 560 анализов на 100 тысяч населения, это один из самых высоких показателей в стране.

По данным на 23 октября, под медицинским наблюдением в Петербурге с коронавирусом или подозрением на него находится 3421 человек, за сутки это число увеличилось на 577 человек. Из них 68 человек находятся в обсерваторе, 2057 — на самоизоляции, 1296 человек — контактные лица.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 55 378 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3565 человек. Выздоровели 35 252 человека.

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