Москва, , 11:07 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5478 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщили в столичном оперштабе.

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Это на 1065 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4413 случаев заражения коронавирусом. Показатель является максимальным за последние месяцы.

За сутки врачи госпитализировали 1240 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 346 человек.

Всего в Москве за время пандемии выявили почти 387 тыс. случаев заражения коронавирусом.