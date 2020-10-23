Москва, 23 октября 2020, 11:07 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5478 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщили в столичном оперштабе.
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Это на 1065 случаев больше, чем сутками ранее, когда выявили 4413 случаев заражения коронавирусом. Показатель является максимальным за последние месяцы.
За сутки врачи госпитализировали 1240 пациентов с коронавирусом. На ИВЛ находятся 346 человек.
Всего в Москве за время пандемии выявили почти 387 тыс. случаев заражения коронавирусом.