Казань, , 11:13 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 23 октября заражены коронавирусом 8 042 человека, за минувшие сутки инфицирован еще 51 пациент. Накануне сообщалось о 48 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 893 человека, за сутки — 45 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 108 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в стационары госпитализировали восемь инфицированных, 43 человека — лечатся на дому. 47 жителей заразились контактным путем, четыре случая — завозные. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 17 человек, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 28 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 1 сентября текущего года в школах Татарии детей допускают к учебе только после прохождения утреннего фильтра. За это время к занятиям с признаками ОРВИ или из-за повышенной температуры не допустили 6 162 ученика. В настоящее время от занятий освобождены 690 учеников по причине высокой заболеваемости ОРВИ в классах.

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