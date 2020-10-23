Казань, , 11:01 — REGNUM С 1 сентября текущего года в школах Татарии детей допускают к учебе только после прохождения утреннего фильтра. За это время к занятиям с признаками ОРВИ или из-за повышенной температуры не допустили 6 162 ученика. Об этом сообщила заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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В настоящее время от занятий освобождены 690 учеников по причине высокой заболеваемости ОРВИ в классах. На разобщении находятся 29 классов, 690 учеников — это 27 школ в Казани и по одной в Набережных Челнах и Лениногорске соответственно.

Школьников разобщают в случае, если в классе отсутствуют 20% и более детей. Решение об этом принимает руководство школы или управление образования, добавила Авдонина.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 14 октября в Татарии с начала учебного года выявили 63 случая COVID-19 в учебных коллективах. Заболевшими числились 15 школьников и столько же студентов, а также 33 педагога. Под наблюдением были 36 очагов инфекции, закрыли 27.

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