Москва, , 10:47 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 17 340 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 23 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 480 646.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 283 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 25 525.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 119 251 человек вылечился от нового заболевания, 11 263 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлен 15 971 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.