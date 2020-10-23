Лима, , 10:39 — REGNUM Руководство Перу приняло решение не заключать юридически обязывающее соглашение о закупке вакцины от коронавируса шведско-британской фирмы AstraZeneca по причине отсутствия достаточного объёма её исследований. Об этом заявила министр здравоохранения Перу Пилар Массетти Солер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

«Мы очень обеспокоены тем, чтобы получить вакцину [от коронавируса]. Все страны готовы идти на определенный риск, связанный с вакциной, но мы не можем слишком сильно рисковать», — цитирует Солер пресс-служба министерства.

Отмечается также, что соответствующее решение было принято совместно с премьер-министром Перу Уолтером Роджером Мартосом Руисом и главой МИД страны Марио Лопесом Чаварри на основании выводов межведомственной рабочей группы.

В сообщении пресс-службы минздрава напомнили, что третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca в США была приостановлена после случая побочного эффекта у одного из испытуемых в виде воспаления спинного мозга, хотя впоследствии фирма опровергла эту информацию и возобновила тесты. Помимо этого, стало известно о смерти 28-летнего бразильца, который принимал участие в исследованиях в качестве добровольца. Некоторые СМИ сообщили, что в рамках исследований мужчине дали не вакцину, а плацебо.