Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В ЦГКБ № 1 Екатеринбурга не наблюдалось массового увольнения медработников, сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Ранее горздрав Екатеринбурга начал проверку после сообщений о возможном исходе медиков из больницы. Как передаёт «ЕАН», вопрос поднимался на встрече главы областного минздрава Андрея Карлова с работниками ЦГКБ № 1. Чиновник попросил сотрудников больницы ответить, имело ли место массовое увольнение.

«Коллектив ответил, что действительно за последний месяц уволились два врача», — сказал Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ сообщали, что уволиться из ЦГКБ № 1 могли до 80 медиков.

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